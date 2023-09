APR : un retour au bercail envisagé pour Aly Ngouille Ndiaye et Boun Abdallah Dionne

Face à la division qui sévit au sein de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) depuis la désignation du Premier ministre Amadou Bâ comme candidat à la présidentielle de 2024, le porte-parole Seydou Gueye a entrepris des démarches pour réconcilier les parties. Il a adressé un appel aux deux dissidents, Aly Ngouille Ndiaye et Mohammed Boun Abdoullah Dionne. M. Gueye a insisté sur la nécessité de poursuivre les consultations et les discussions, soulignant que tous appartiennent à la même famille politique et sont des frères. Il a particulièrement salué les qualités d’Aly Ngouille Ndiaye et son importance au sein du parti. De plus, le porte-parole de l’Apr a tendu la main à l’ancien Premier ministre Mohammed Boun Abdoullah Dionne, qui n’a pas encore exprimé son soutien à Amadou Bâ ni annoncé le maintien de sa propre candidature. Il a rappelé le rôle majeur joué par Dionne dans la politique du pays lors de son mandat de Premier ministre et a souligné son potentiel contributif au sein de la majorité. Amadou Ba a été désigné comme le candidat de BBY, malgré la présence d’autres prétendants tels qu’Abdoulaye Daouda Diallo, Mame Boye Diao, Mahammed Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, qui a démissionné du gouvernement et de l’APR, le parti de Macky Sall, après la désignation d’Amadou Ba.