AISSATA TALL SALL À JUAN BRANCO : « UNE DÉMARCHE PUÉRILE ET RIDICULE »

L’avocat français de l’opposant Ousmane Sonko, Juan Branco, veut poursuivre le chef de l’Etat, Macky Sall, pour « crimes contre l’humanité » devant la justice française et la Cour pénale internationale (Cpi). Mais la réaction de sa consœur sénégalaise, par ailleurs ministre des Affaires étrangères, n’a pas tardé. Invitée de Rfi et France 24 ce jeudi, Me Aïssata Tall Sall minimise cette démarche de l’avocat. « Je suis avocate avant d’être une femme politique et ministre. Je trouve que cette démarche est à la fois puérile et ridicule », a-t-elle répliqué. Selon elle, il y a 3 façons pour saisir la Cpi. « Il faut que ça soit un Etat partie, il faut que ça soit le Conseil de sécurité des Nations –Unies, il faut que ça soit le procureur. Où va-t-il saisir la Cpi sans saisir le procureur ? » s’interroge-t-elle. Avant d’ajouter : « Une fois que le procureur lui-même est saisi, il faudrait qu’il vérifie la complémentarité de l’action judiciaire. C’est-à-dire la Cpi ne peut pas se prononcer tant qu’il y a une justice internationale qui suit son cours pour les mêmes faits et c’est le cas au Sénégal. » Hier, Me Branco a présenté à la presse ce qu’il appelle ses « preuves », photos et vidéo à l’appui.