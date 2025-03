AIBD vers une paralysie et une action judiciaire : Le Collectif de 514 travailleurs dit niet à un licenciement jugé illégal et à la mauvaise gestion…

« Nous travailleurs, nous dénonçons avec la dernière énergie la tentative illégale de licenciement collectif de centaines de travailleurs de AIBD SA, la manipulation des instances syndicales pour justifier ces décisions arbitraires ; la gestion opaque et le double discours de la Direction Générale ; les violations répétées du Code du Travail et l’absence de validation des décisions par l’Inspection du Travail » ont-ils martelé dans leur communiqué, qui nous est parvenu.



Selon les responsables du collectif, ces pratiques mettent en péril la stabilité sociale de l’entreprise et bafouent les droits fondamentaux des travailleurs. D’après les responsables du collectif des 514 travailleurs, les arguments brandis par la direction pour procéder à un licenciement collectif sont fallacieux. Pour eux, ils résultent d’une gestion opaque de la boite.



« Le Conseil d’Administration (CA) a désavoué le Directeur Général en rejetant son organigramme et ses derniers recrutements. Tous les chiffres avancés sur le personnel sont faux. L'AIBD SA ne paie actuellement que moins de 875 salariés. Les nouveaux recrutements n'ont pas été validés par l’Inspection du Travail. De plus, le Directeur Général lui-même bénéficie d’avantages indus, alors qu’il invoque une crise financière. Il recrute de nouveaux cadres tout en prétendant vouloir réduire la masse salariale. Il bénéficie d’un "car plan" alors que plusieurs véhicules de fonction sont déjà mis à sa disposition aux frais de l’entreprise. L’État du Sénégal doit 70 milliards de FCFA à l’AIBD SA, ce qui rend le motif économique des licenciements totalement irrecevable » ont cogné les responsables du collectif.



Ils ajoutent ceci : « Ces contradictions prouvent que la Direction Générale cherche à faire payer aux travailleurs les conséquences de sa propre mauvaise gestion», ont-ils renchéri. Dans leur missive, ils soutiennent qu’ils ne comptent pas se laisser faire.



Selon le collectif des 514 travailleurs, le projet de licenciement collectif viole plusieurs dispositions légales car il y’a une absence totale de consultation des délégués légitimes.



« L’article L.61 impose une consultation des délégués du personnel avant tout licenciement. Aucun dialogue transparent n’a eu lieu avec des délégués légitimement élus », ont indiqué les responsables du collectif.



Ils exigent l’annulation immédiate de la décision de licenciement de travailleurs, le renouvellement des délégués syndicaux avant toute négociation avec la Direction Générale, un audit externe sur la gestion des recrutements et des avantages accordés aux cadres dirigeants et l’intervention de l’Inspection du Travail et des autorités compétentes pour faire respecter la loi et empêcher ce licenciement massif abusif.



À les en croire toujours, s’ils ne sont pas entendus, ils vont organiser une grève générale, des manifestations pacifiques pour défendre leurs droits et intenter des actions judiciaires contre la direction de l’AIBD.