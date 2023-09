AGRICULTURE / Macky Sall au Sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique à Dar es Salam

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé en fin d’après-midi à Dar es Salaam, plus grande ville et ancienne capitale de la Tanzanie, où s’ouvre ce jeudi le Sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique, a annoncé la présidence sénégalaise. L’avion transportant le chef de l’Etat a atterri à 18 heures à l’aéroport international Julius Nyerere, où il a eu droit à des honneurs militaires. Il avait un peu plus tôt quitté Nairobi, la capitale kényane où il participait depuis lundi au premier Sommet africain sur le climat. La Tanzanie accueille le sommet après qu’il a été rebaptisé Forum des systèmes alimentaires africains, l’objectif étant de souligner l’ambition d’aller de l’avant avec la transformation du système alimentaire africain et de maintenir l’engagement tout au long de l’année.