AG ONU : Me Aissata Tall Sall entre dans l’histoire

Un jour historique pour le Sénégal. Le débat général de l’assemblée générale des Nations Unies, qui a eu lieu ce jeudi 21 septembre, s’est déroulé sous la présidence du Ministre Me Aïssata Tall Sall. Ce moment revêt une importance mémorable pour la politique sénégalaise, car elle devient la première ministre des Affaires étrangères du pays à occuper cette position prestigieuse. L'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule annuellement, est l'une des plus grandes réunions diplomatiques au monde, réunissant des dirigeants et des représentants de nations du globe entier. La nomination de Aïssata Tall Sall en tant que présidente de cette session marque un tournant significatif dans l'histoire diplomatique du Sénégal.