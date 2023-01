ACCIDENT SAKKAL-A.CISSÉ CHAUFFEUR DU CAMION : « J’AI TOUT VU,MAIS LE CHOC ÉTAIT INÉVITABLE »

Le chauffeur du camion qui a été percuté par le véhicule de transport en commun qui a heurté un âne raconte le film de l’accident. A rappeler que cet accident a fait 22 morts et plusieurs blessés graves évacués sur Dakar. « Rien ne m’a échappé de l’accident. J’ai pris départ à la station de Louga à l’aube. C’est à 12 kilomètres que j’ai croisé un car de transport en commun (Ndiaga Ndiaye NDLR).Cette zone était très fréquentée par les animaux .C’est ainsi qu’un âne a été aperçu sur la chaussée. Je savais que le chauffeur de car allait heurter l’animal, malgré sa tentative pour l’éviter. C’est ainsi qu’il a heurté l’âne et, comme s’il avait un problème mécanique, il a ainsi abandonné son trajet avant de se diriger sur mon camion. Il l’a heurté violemment. été coincé durant un moment et j’ai beaucoup souffert. J’ai eu des fractures à la jambe et au bras. Je remercie le bon Dieu, mais aussi les sapeurs pompiers. Ces derniers ont déployé les grands moyens pour m’exfiltrer, parce que j’étais sérieusement coincé », rapporte l’Observateur.