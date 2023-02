ABDOULAYE THOMAS FAYE DE PASTEF ENVOYÉ EN PRISON

Le professeur d’économie Abdoulaye Thomas est mis sous mandat de dépôt. Il a été envoyé en prison par le juge d’instruction. Il devient le 55ème militant du PASTEEF à être incarcéré à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Le professeur d’économie Abdoulaye Thomas Faye, après un retour de parquet le mardi, a été présenté au procureur de la République. Ce dernier a transféré son dossier au magistrat instructeur. Après leur face à face, le juge d’instruction l’a finalement envoyé en prison. Il est placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Ses collègues et élèves du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba font tout pour le tirer d’affaires. C’est parce que l’homme est présenté comme étant une personne très serviable. D’ailleurs, à certains de ses élèves de Terminale avec qui, il a pu parler le mardi, Abdoulaye Thomas Faye leur a demandé d’aller étudier. Le professeur arrêté à Kaffrine et conduit à la section recherches de la gendarmerie de Thiès a été transféré ce mardi à Diourbel.