A vous les arrogants de la diaspora

A monsieur Meissa Mbaye Depuis l'ère des temps, au Sénégal on assiste à l'organisation de forum, de conférence, de colloque, de dialogue...rien de concret que des paroles en l'air. C'est dans cette même lancée que les mouvements, associations sont créés dans le but de soutenir des politiciens. Aucun sérieux. Certains vont même jusqu'à encaisser l'argent du Président lui faisant croire qu'ils ont une quelconque capacité de mobilisation. Ce pays est lassant, on ne vit que par et pour l'argent. Une certaine élite se disant occidentalisée, se pensant être le monopole de la diaspora après vaines tentatives de soutien au troisième mandat, lance un "appel de la diaspora sénégalaise au dialogue et à la paix". Hypocrisie ne peut pas être aussi grande.... Pourtant la chose est simple, on sait qui veut déstabiliser le Sénégal, qui veut désacraliser nos institutions étatiques et religieuses, qui insulte à tout va tout le monde: le PASTEF. Aucun dialogue n'est valable si vous n'avez pas le courage de se battre, de s'opposer ouvertement à ces terroristes et rebelles. Arrêtons un moment de lever la voix pour des choses futiles. Décidément la vénalité est la chose la mieux partagée chez nos compatriotes. Et on continuera de dénoncer tout écart qui va à l'encontre de nos principes républicains ! MaMaDouMaaKHTaaR Membre de la diaspora Membre xeexal Senegal Militant du Sénégal