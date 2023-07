A’Salfo (Magic System) : “Le Sénégal me rappelle la Côte d’Ivoire en 2020”

La situation du Sénégal inquiète A’Salfo. “Quand je vois le Sénégal aujourd’hui, cela me rappelle la Côte d’Ivoire en 2020, où nous avions un problème d’ordre constitutionnel”, a affirmé le chanteur de Magic System dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Le Sénégal a connu des émeutes violentes au début du mois de juin qui ont fait 16 morts selon le gouvernement et 23 selon l’organisation Amnesty International. “Je ne vais pas me mêler des problèmes d’autres pays, je ne maîtrise pas la constitution sénégalaise, mais je crois que tout est une question de compréhension, a poursuivi l’artiste. C’est vrai que l’on suit les réseaux sociaux, j’ai vu que les jeunes y sont révoltés. C’est le cas de beaucoup de pays quand il y a des élections. Quand il y a une carie quelque part, c’est depuis les gencives qu’il faut traiter”.