À Ryad, Macky Sall déplore “l’insoutenable tragédie humaine à Gaza”

Le Président Macky Sall a déploré, ce samedi à Ryad, “l’insoutenable tragédie humaine à Gaza”, mettant en garde contre un détérioration de la paix mondiale. “Chaque jour qui passe est une menace de plus pour la paix et la sécurité internationales. Chaque jour qui passe est une tragédie de plus pour le peuple palestinien”, a-t-il soutenu, lors du Sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique sur la situation à Gaza. Le chef de l’État sénégalais a appelé à la “désescalade et au respect du droit humanitaire international". Il a également préconisé “la mise en place d’un fonds de solidarité en faveur du peuple palestinien”. “Seul un règlement pacifique, consacrant deux Etats indépendants et souverains, Israël et Palestine, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, apportera la paix pour tous”, a-t-il souligné. Macky Sall a sommé le Conseil de sécurité de l’ONU “à assumer pleinement ses responsabilités à cet effet”. "Le Sénégal réitère sa grave préoccupation devant tant de morts, de blessés et de destructions”, a-t-il conclu.