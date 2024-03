8 mars : Macky Sall salue ‘’la bravoure et la résilience’’ des femmes

Le chef de l’Etat a salué vendredi ‘’la bravoure, la résilience des femmes et leur contribution inestimable’’ dans tous les secteurs de la vie, à l’occasion de la Journée du 8 mars. ‘’En ce jour symbolique du 8 mars, dédié à la célébration des droits des femmes et sur le thème +Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme+, saluons la bravoure, la résilience des femmes et leur contribution inestimable dans tous les secteurs’’, a déclaré Macky Sall sur le réseau social X. Le chef de l’Etat a invité les uns et les autres à s’engager à ‘’travailler ensemble pour un avenir où chaque femme peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel’’. Selon lui, ‘’le Sénégal s’engage à être un pays où chaque femme est respectée, appréciée et entendue’’. ‘’Ensemble, accélérons vers un avenir équitable et inclusif pour tous’’, ,a-t-il lancé.