8 mars, Journée internationale de la Femme: « Message à l’artiste Coumba Gawlo Seck… »

« Pouvoir discuter avec vous et toutes celles qui sont comme vous est un devoir pour qui veut contribuer au développement du Sénégal…« , a soutenu Abdoulaye Sylla dans cette adresse à Coumba Gawlo Seck. L’administrateur de sociétés, Président du Club C50% PN et Candidat spolié à l’élection présidentielle 2024, en cette journée du 08 mars, a fait part de son soutien à l’endroit de l’artiste, suite à la sortie de Mamadou Lamine Diallo sur le Dialogue nationale. Texte in extenso : Chère Compatriote, Je saisis l’occasion de la Journée internationale des Femmes pour vous adresser un message de soutien, et à travers vous et vos actions, à toutes les femmes dont le magnifique et noble engagement, généreux et dévoué, se lit au quotidien, à tous les niveaux, dans le rôle éminent qu’elles tiennent dans notre société. En cette Journée que la communauté internationale dédie aux femmes, comment ne pas penser à vous et à ce meilleur de vous-mêmes que vous n’avez cessé d’offrir pour bâtir et consolider un Sénégal de paix, de concorde et de fraternité. En cette période au cours de laquelle notre cher pays traverse des moments difficiles dont il se sortira à coup sûr, « In chaa Allah », cette journée doit aussi être un moment d’intense réflexion sur les grands enjeux de l’heure et une occasion de nous convaincre de l’impérieuse nécessité de travailler à une avancée encore plus significative des droits et de la situation des femmes dans notre pays et dans le monde. La longue et pénible marche des femmes doit nécessairement déboucher sur une évolution bâtie sur le précieux socle de l’égalité des chances, de la justice, de la paix et de la solidarité. Cette Journée internationale des Femmes est le résultat de la reconnaissance du bien-fondé des revendications des femmes. Il a été depuis longtemps montré que le bien-être, l’équilibre et la paix du monde demandent la participation maximale des femmes aussi bien que celle des hommes dans tous les domaines. Épouses, mères, éducatrices, productrices de mieux-être, imaginatives et généreuses, depuis toujours, avec un sens aigu et poignant de la responsabilité, les femmes veillent sur le fragile équilibre du monde. Pour en revenir à vous, et pour avoir suivi votre actualité ces jours derniers, je puis affirmer, haut et fort, que je n’ai aucune difficulté à discuter avec vous. Je le peux et je le fais. Je peux dialoguer avec vous parce que nous avons en commun le sens du concret, la volonté de bâtir, celle de créer des emplois et de redistribuer de la richesse et du mieux-être. Femme et artiste, vous n’avez eu de cesse de hisser haut le drapeau du Sénégal partout dans le monde. Votre talent vous a permis d’être double disque d’or et double disque de platine, récompenses suprêmes dans la musique, votre métier. Actrice économique, vous avez courageusement pris des risques, lancé des entreprises, qui ont créé des emplois permettant ainsi à des jeunes de notre pays d’avoir un revenu décent, gage d’inclusion sociale et de dignité. Femme publique enfin, vous avez toujours mis le Sénégal au centre de vos engagements en promouvant des actions hardies au service de l’éducation, de la santé et de l’autonomisation des femmes. Pouvoir discuter avec vous et toutes celles qui sont comme vous est un devoir pour qui veut contribuer au développement du Sénégal. Respectueusement