7e mois de détention : Oustaz Assane Seck auditionné au fond par le juge…

Depuis 7 mois, Oustaz Assane Seck croupit en prison, attendant le dénouement de son sort. Le prêcheur doit être entendu au fond de son dossier par le juge du 2e cabinet, ce jeudi. Arrêté, le mois de mai dernier, le célèbre prêcheur a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet. Il est visé pour «atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public ». Pour rappel, l’employé à la SenTv a été interpellé par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar à Sébikotane, après une émission télévisée dans laquelle il affirmait : « soit Ousmane Sonko est candidat et il gagne l’élection ; soit il n’est pas candidat et le pays brûle. »