6 morts en 24 heures : l’indiscipline routière fauche encore des vies

Diamaguène est sous le choc suite au décès de cinq habitants de la localité. Ces derniers se rendaient à Touba pour présenter des condoléances, malheureusement un terrible accident les a tragiquement emportés. Selon plusieurs témoignages, l’accident serait dû à un excès de vitesse. Un véhicule 4×4 roulant à vive allure a percuté une Peugeot 407 circulant en sens inverse. Tous les passagers de la Peugeot sont morts sur le coup.



Ce drame illustre une fois de plus l’indiscipline routière qui sévit sur les routes sénégalaises, un fléau qui pousse les autorités à envisager, depuis plusieurs années, l’instauration du permis à points.



Par ailleurs, ce vendredi, une autre infraction au code de la route a coûté la vie à un passager. Un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé à l’entrée de Ndoulo, dans le département de Diourbel, faisant un mort et 35 blessés. D’après nos informations, un passager se disputait le volant avec le conducteur, entraînant la perte de contrôle du véhicule. Ce qui fait au total 6 morts en 24 heures liés l’indiscipline routière.



Rappelons aussi que le mardi 28 janvier, un grave accident s’est produit sur l’autoroute Ila Touba, causant 13 morts et 6 blessés graves. Un minicar revenant du Magal de Kazu Rajab a percuté violemment un véhicule de transport en commun en panne et stationné sur l’autoroute. Selon le ministère des Transports, l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont à l’origine du drame.