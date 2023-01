6 des 9 hectares de la bande de filaos de Ndiokhob déracinés : Le premier adjoint au maire de Kayar et ‘’son’’ promoteur immobilier arrêtés

Six des neuf hectares de la bande de filaos nichés à Ndiokhob, dans la commune de Kayar, ont été déracinés. Cité dans cette affaire, informe Source A, le premier adjoint au maire de Kayar, Mamadou BA, a été arrêté en même temps que le promoteur immobilier à qui il voulait filer les terrains morcelés. Mais, le nom de ce dernier n’a pas été révélé par le journal. Une chose est sûre : déférés devant le Procureur de Thiès, les 2 mis en cause ont bénéficié d’un retour de Parquet. BA et son présumé complice, accusés d’avoir signé un contrat à l’insu de l’édile de la commune, ont été convoqués par la Gendarmerie environnementale, suite à l’interpellation d’un certain Amadou, qui exécutait les travaux de déracinement dans les filaos, aux fins d’un morcellement de Parcelles. Soumis au feu roulant des questions, l’homme a expliqué aux gendarmes qu’il déblayait le terrain sur ordre du premier adjoint au maire. Le journal souligne que certains s’activent pour les tirer d’affaire. Y parviendront-ils ?