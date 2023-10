“5000 jeunes ont quitté Gandiol pour migrer” (Adjoint au Maire)

Gandiol s’est vidé de ses bras valides avec le phénomène de l’ememigration irrégulière. En une semaine, «près de 5000 jeunes” ont quitté cette localité, cette année, pour rallier l'Espagne à bord de pirogues, annonce Mamadou Guèye, adjoint à la mairie de Gandiol. Selon lui, les messages des candidats qui sont déjà arrivés en Espagne, véhiculés sur les réseaux sociaux sont la cause majeure qui contribue "à amplifier le phénomène de l’émigration irrégulière et à inciter les autres jeunes à tenter l’aventure". "Les discours, les audios et vidéos que ces candidats diffusent pour informer qu'ils sont bien arrivés en Espagne, ces messages qu'ils véhiculent sont incitateurs. C'est une manière pour d’encourager les jeunes à tenter l'émigration irrégulière. Il faut bannir ces messages. Il faut qu'on arrête de diffuser ces genres de messages incitateurs. J'invite l'Etat à davantage renforcer la sécurité afin de déjouer les plans des candidats, mais aussi à bloquer ce genre de messages", déclare-t-il sur la Rfm.