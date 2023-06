4 corps repêchés à la plage de Djiffer ces derniers jours, les circonstances de leur mort connues

4 corps ont été repéchés à la plage de Dfiffer, en l’espace de quelques jours. Le dernier date de ce jour, mardi. Un corps sans vie a été retrouvé à la plage, puis recupéré par les services de pêche. Ce dernier corps, comme les 3 autres, ont finalement été identifiés. Souleymane Thiaw, coordinnateur local de la pêche artisnale à Palmarin, commune où est située Djiffer, a révélé à SeneNews les circonstances de leur décès.



« Djiffer se trouve à un point crucial, qui fait que plusieurs des corps refoulés par la mer échouent sur cette plage. Rien que ces derniers jours, nous avons repéché 4 corps sans vie. Le dernier date d’aujourd’hui. Mais une famille s’est présentée à nous, a décrit la personne, ses accessoires (téléphones portables, habits, visage…) et les descriptions correspondent. Il s’agit d’un pêcheur, il portait une combinaison et ses proches l’ont confirmé. Je leur ai dit d’aller à la gendarmerie de Fimla », a-t-il révélé.

Concernant les 3 autres corps, il s’agit également de pêcheurs. Les trois sont de Joal Fadhiouth. L’un a eu un accident avec sa pirogue et les deux autres sont tombés en mer. Ils ont échoué près de Djiffer mais ont été identifiés. « Parfois, des pêcheurs peuvent se noyer à plus de 15 kilomètres d’ici, voire même vers Banjul. Mais le vent et la mer peuvent les faire échouer à Djiffer, vu la position du village. On a l’habitude de découvrir des corps dans cette zone, c’est commun », a-t-il précisé.