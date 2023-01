3e mandat de Macky Sall : L’Iras confirme Wilane et condamne Cheikh Seck

L’IRAS acte et appuie la déclaration du camarade porte parole du parti socialiste, président du conseil départemental de Kaffrine, député à l’assemblée nationale et au parlement de la CEDEAO exigeant le strict respect de l’alinéa 2 de l’article 27 de la constitution de 2001 qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux.

Sur la base de la clause d’éternité de 2016 ( article 103, alinéa 7 ), l’IRAS, par ailleurs, condamne les déclarations du député Cheickh Seck et du ministre Alioune Ndoye et met en garde le secrétariat exécutif national contre tout soutien à une 3ème candidature du président Macky Sall qui serait une forfaiture et une violation de la constitution.

L’IRAS, par conséquent, intime au secrétariat exécutif national :

*L’organisation des assises ou du séminaire initialement programmé depuis le mois de novembre 2022,

*L’ouverture immédiate et sans condition avec les partis qui se réclament du socialisme démocratique en vue des retrouvailles entamées par feu Ousmane Tanor Dieng.

L’IRAS exige le départ du parti socialiste de la coalition BBY à l’aune de la présidentielle de 2024. L’IRAS exige de la secrétaire générale intérimaire du parti socialiste, une réponse aux recommandations contenues dans le mémorandum qu’elle détient depuis le mois d’avril 2022 conformément aux directives du bureau politique.

Bureau Exécutif de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)