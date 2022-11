3e mandat : Me Oumar Youm réplique à Mimi Touré

Le président du groupe parlementaire BBY, Me Oumar Youm, n’a pas tardé à répliquer à Mimi Touré. La députée non-inscrite avait révélé, dans un tweet, avoir évoqué la question du 3e mandat avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, au cours d’un dîner. Selon Me Youm, «ce n’est pas au secrétaire général de l’ONU de nous dire ce qu’on doit faire. Le secrétaire général de l’ONU est obligé de respecter les dispositions du Sénégal. Il est obligé de nous respecter. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les affaires intérieures du Sénégal concernent les Sénégalais», souligne-t-il.