3 t de cocaïne saisies à Dakar : Le fils d’un Président de la sous-région cité

Nouvelles révélations sur les 3 tonnes de cocaïne qui ont été saisies au large du Sénégal par la Marine nationale. La Marine nationale a saisi à 150 kilomètres au large » de Dakar près de 3 tonnes de cocaïne sur un navire baptisé « Ville d’Abidjan ». 18 téléphones, dont 4 satellitaires, 1 GPS, 2 ordinateurs portables et de l’argent ont été également saisis. L’équipage comprenait dix personnes dont un Sénégalais. Les mis en cause ont été déférés hier au parquet. Pour déterminer les ramifications du réseau de trafic international de drogue, les policiers de l’Ocrtis, ont procédé à des perquisitions chez le Sénégalais Mamadou Bathia à la Cité Asecna de Yeumbeul. Un des mis en cause a révélé que la drogue devait être livrée en Gambie et que le nommé Jack Holland devait récupérer les 10% de la cargaison. Le nommé Rogello Valencia Vergara a cité les véritables propriétaires dont un fils d’un chef d’Etat ouest africain et un Hollandais qu’il n’a pas identifié, rapporte L’OBS. Il confie qu’il devait recevoir d’un Colombien (son recruteur) 32 millions FCFA. Selon les informations, le navire « Ville d’Abidjan, qui a chargé la drogue en Amérique du Sud, était en provenance de Sao Tomé. Il a été intercepté à hauteur de Kafountine et se dirigeait vers la Gambie. La drogue en question était planquée dans plusieurs sacs de 30 kg.