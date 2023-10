3 milliards FCFA détournés : le maire, proche de Khalifa Sall auditionné au demain

Le maire de Thiaroye sur-mer, l’avocat Me El Mamadou Ndiaye membre de Taxawu Sénégal impliqué dans une affaire d’escroquerie portant sur 3 milliards de F Cfa, sera extrait de sa cellule pour être entendu sur le fond demain mercredi. L’affaire des faux baux portant sur 3 milliards FCFA qui a abouti à l’inculpation et au placement sous mandat de dépôt de Me Mamadou Ndiaye par ailleurs maire de Thiaroye-sur-mer. L’avocat, d’après Les Echos, sera entendu au fond ce mercredi par la Chambre d’accusation dans le cadre de l’instruction de l’affaire des faux baux portant sur 3 milliards de francs CFA. Le journal parie que l’édile thiaroyois «saisira cette occasion pour déposer, par l’intermédiaire de ses conseils, une demande de liberté provisoire». Le responsable de Taxawu Sénégal élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw) a été déjà suspendu par l’Ordre des avocats du fait des poursuites engagées contre lui.