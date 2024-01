3 milliards F CFA en faux billets saisis : Un imam, un chérif et son chambellan arrêtés par la police de Diamaguène Sicap-Mbao

Le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao vient de réaliser un gros coup de filet ! Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Ousmane Diop ont arrêté un chef religieux d'une célèbre confrérie, son chambellan et un imam en possession de 3 milliards de francs CFA en billets noirs. Le trio incriminé est en garde à vue. Le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a réussi à démanteler un vaste réseau de faux-monnayeurs qui opérait entre Thiès et Sébikotane, la nuit dernière. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont effectué une descente fructueuse à Thiès, suite au feu vert du procureur de la République. Trois individus ont été interpellés en possession de billets noirs en dollars d’une contrevaleur de 3 milliards de francs CFA, selon des informations exclusives de Seneweb. Il s'agit d'un chef religieux issu d'une célèbre confrérie, de son chambellan et d'un imam. Le marabout S. B. Aïdara assisté de son chambellan M. T., était à la tête de cette bande. L'enseignant à la retraite A. A. P., devenu imam dans son quartier, est aussi dans le coup, selon nos sources. Un pistolet automatique a été aussi saisi dans le domicile du chérif, lors de la perquisition. S. B. Aïdara ne détenait pas de permis de port d'arme. Le trio est en garde à vue dans les locaux du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour association de malfaiteurs, contrefaçon de faux billets de banque portant sur trois milliards de francs CFA et détention d'arme à feu sans autorisation administrative. Cet exploit a été réussi grâce à l'exploitation d'un renseignement d'une source digne de foi.