3 000 policiers déployés pour le Gamou de Tivaouane

Le directeur général de la police nationale a révélé, dimanche, que 3 000 agents de police ont été déployés pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans la ville de Tivaouane dans la période du Gamou. ‘’Pour le Maouloud, édition 2023 à Tivaoune, la DGPN (Direction générale de la police nationale) a engagé un effectif de 3 000 fonctionnaires de Police en tenue et en civil et des moyens logistiques conséquents’’, a dit Seydou Bocar Yague, lors d’une conférence de presse. ‘’Plusieurs caméras et drones sont mis en service pour une plus grande efficacité de la mission’’, a rassuré le directeur de la police nationale. Il a ajouté que ‘’toutes les dispositions ont été prises et le plan de circulation est en train d’être déroulé, conformément à l’arrêté préfectoral depuis ce jour 24 septembre“, appelant les usagers au ‘’respect des consignes’’ des agents sur le terrain. Selon Yague, la Police nationale a mis en place plusieurs postes avancés dans certaines zones ‘’criminogènes’’ de la commune de Tivaouane, notamment sur l’espace public du quartier Keur Cheikh, à l’intersection du Tribunal d’Instance de la ville, à l’intersection de l’hôpital Mame Abdou Aziz SY Dabakh, aux Champs des courses et devant l’Ecole 1. Le responsable de la Police nationale a expliqué que ces postes avancés « auront le mérite, comme chaque année, de rapprocher davantage les services de police des populations et de réduire les délais d’intervention ». Il a appelé les populations à “plus de coopération“ et au “signalement de tout fait susceptible d’intéresser la police nationale’’.