26 morts dans le chavirement d’une pirogue à Saint-Louis : Les États-Unis expriment leurs condoléances …

États-Unis sont profondément attristés par le tragique naufrage survenu au Nord du Sénégal, ayant entraîné la perte de plus de 20 vies humaines. « Les États-Unis présentent leurs sincères condoléances à toutes les personnes touchées par le tragique naufrage survenu au Nord du Sénégal, qui a coûté la vie à plus de 20 personnes », rapporte un communiqué. Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées et adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux communautés victimes de cet événement dévastateur », poursuit ledit communiqué. Le bilan du chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis (nord) s’est alourdi à 26 décès à la suite de la découverte ce jeudi de deux nouveaux corps sans vie