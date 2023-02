25e anniversaire : Le PUR exige la libération des députés Massata Samb et Mamadou Niang

Ce sont sans doute les absents les plus présents de la commémoration, ce dimanche 19 février 2023, des 25 ans du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR). Les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang, condamnés en janvier dernier à six mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye (députée BBY), ont reçu le soutien de leurs camarades de parti. Le stade Amadou Barry de Guédiawaye a vibré sous les acclamations des militants du PUR qui ont exigé la libération des parlementaires qui purgent leur peine à la maison d’arrêt de Rebeuss. « Nous sommes tous des Massata Samb et des Mamadou Niang. Libérez nos frères ! », scande la foule. « Nous sommes fiers de vous, chers frères. Vous nous suivez en direct. Je leur ai récemment rendu visite à la prison de Rebeuss. Avec une conscience tranquille et une sérénité inébranlable, ils m’ont demandé de dire aux camarades que si c’était à refaire, ils feraient la même chose », confie le maire de Thiès-Ouest, Dr Mamadou Djité.