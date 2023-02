22 millions aux familles touchées par le drame de Kaffrine : Tambacounda reçoit sa part

2 millions : c’est l’enveloppe remise à chaque famille éplorée par le tragique accident de Sikilo. La région de Tamba­counda a dénombré 11 personnes décédées. C’est pourquoi le ministre des Forces armées sénégalaises, Me Sidiki Kaba, est venu avec 22 millions F Cfa remis au Gouverneur, qui s’est chargé du partage. «Le président de la République avait promis un soutien de 2 millions à la famille de chaque personne décédée dans l’accident. C’est ce je suis venu remettre au Gouverneur de la région. Le ministre en charge du Développement communautaire et de l’équité territoriale m’a chargé de remettre les montants aux différentes familles. C’est un moment très douloureux pour les familles et le pays tout entier. Le Président, qui s’était personnellement rendu sur les lieux et auprès des blessés, avait promis d’assister les victimes. Aujourd’hui, note Sidiki Kaba, c’est chose faite. Les montants sont arrivés et les enveloppes remises aux familles. Au nom du président de la République, nous réitérons les condoléances de la Nation tout entière», réitère le ministre des Forces armées. Le Gouverneur de Tamba­counda, qui a rassemblé les représentants des familles éplorées, est revenu sur l’émotion et la douleur provoquées par cet accident, qui a fait 42 morts. «C’étaient des moments très tristes pour le pays compte tenu de l’ampleur de la catastrophe. Le Président avait même interrompu toutes ses activités pour rallier les lieux et réconforter les blessés et les familles éplorées. Il avait par la suite annoncé qu’un soutien de 2 millions serait versé à chaque famille de personne décédée et 1 million pour les blessés. Nous avons effectivement reçu un montant de 22 millions pour les 11 personnes répertoriées dans la région», détaille Oumar Mamadou Baldé.