17 milliards FCFA investis dans la corniche : la satisfaction du président Macky Sall c'est de voir des jeunes prendre du plaisir (ministre)

Pour l’amélioration du cadre de vie des Dakarois dans leur globalité, le gouvernement sénégalais a investi environ 17 milliards FCFA, à la corniche ouest, qui va de la porte du 3e millénaire aux Mamelles. Interrogé sur la forte somme mise dans la réalisation de ce projet, le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a soutenu que la satisfaction du président Macky Sall c'est de voir des jeunes prendre du plaisir. « Au moi de décembre, vous constaterez le charme de cette Corniche. Peut être vous ne faites pas partie des ces jeunes sénégalais qui se retrouvent chaque soir autour de la corniche. Et c'est ça la satisfaction du président Macky Sall. C'est de voir les jeunes sénégalais avoir du plaisir. C'est le plus important », a répondu le ministre, lors de l'émission Grand Jury de la RFM dimanche. Abdoulaye Seydou Sow a ajouté que le gouvernement se bat tous les jours pour le désencombrement des voies publiques. « Vous avez vu l'opération de déguerpissement qui a été menée à Dakar Plateau et qui a été excellente. Nous assurerons le suivi et nous allons l'élargir dans les 19 communes de Dakar pour qu'elle reste cette belle capitale au coeur du monde ».