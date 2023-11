16 corps de migrants sénégalais repêchés à Nouadhibou

Alors que 13 corps sans vie ont été retrouvés dans des embarcations arrivés le week-end, 16 autres dépouilles ont été repêchés au large de Nouadhibou. Environ 797 à 850 Sénégalais et 6 Gambiens qui se rendaient aux Îles Canaries sont arrivés à Nouadhibou dans des pirogues en provenance du Sénégal. 13 sont arrivés décédés et ont été enterrés à Nouadhibou en raison de leur état de décomposition. Mais ce bilan s’est alourdi. Selon Le Quotidien, 16 autres corps ont été repêchés au large de Nouadhibou. « Une femme qui était à bord de la pirogue pleure ses deux enfants morts pendant qu’une autre a perdu son mari », a pour sa part indiqué El Hadj Kébé, assistant au consul du Sénégal et président de la communauté sénégalaise de Nouadhibou. A Nouadhibou, les rapatriements des migrants qui y ont échoué ce week-end, ont débuté. Plus de 200 ont été mis dans des bus pour être renvoyés chez eux après avoir vécu une traversée douloureuse