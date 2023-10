157 migrants sénégalais secourus par la marine royale marocaine

Quelque 157 Sénégalais candidats à l’émigration irrégulière à bord d’une pirogue ont été secourus lundi soir par la marine royale marocaine, a-t-on appris de source consulaire. ‘’157 compatriotes candidats à l’émigration irrégulière à bord d’une pirogue en provenance du Sénégal ont été secourus ce soir par la marine royale marocaine au large de la région Dakhla-Oued Eddahab’’, a indiqué le Consul du Sénégal à Dakhla. Selon lui, ‘’le groupe compte 03 femmes et une dizaine d’enfants mineurs’’. ‘’Ils sont tous en bonne santé et seront logés au centre d’accueil de Dakhla’’, a-t-il dit. Le Consulat général ‘’a pris les dispositions habituelles pour apporter aide et assistance à ces compatriotes et veillera en collaboration avec les autorités marocaines compétentes à leur rapatriement dans les meilleurs délais’’, a assuré la même source. Elle signale qu’à la date du 09 octobre 2023, 402 ressortissants Sénégalais sont en attente de rapatriement à Dakhla.