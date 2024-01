13 morts sur la route de Porokhane: Serigne Mountakha offre 10 millions F CFA aux familles

Le khalife général des mourides a exprimé sa compassion aux membres des familles des blessés et des 13 morts lors de l'accident survenu sur la route de Porokhane à hauteur du village de Nébé situé dans le département de Diourbel, a appris Seneweb. Serigne Mountakha Mbacké a dépêché hier dimanche une délégation conduite par son porte-parole, pour présenter ses condoléances et formuler des prières à l'endroit des proches des disparus. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a remis une enveloppe de 10 millions FCFA, selon des sources de Seneweb, aux familles des victimes (disparus et blessés).