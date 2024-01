120 milliards de Barrick Gold et 150 milliards de Sgo : Le Forum civil interpelle l’Etat

Alors que l’administration fiscale réclamait plusieurs centaines de milliards dans les redressements fiscaux engagés contre les deux entreprises minières, les sommes versées par Barrick Gold et Sgo se sont finalement avérées très faibles. Le Forum Civil, a interpellé l’Etat du Sénégal sur la question L’administration fiscale avait engagé des procédures de redressement contre Barrick Gold et Sabodala Gold Opérations. Le fisc sénégalais réclamait 120 milliards de francs Cfa à la première entreprise et 150 milliards de francs Cfa à la seconde. Mais, aujourd’hui, il est fait état de « paiements cumulés de Barrick Gold de 9.678.167.296 francs Cfa au titre de redressements fiscaux » et d’un «cadeau fiscal» de 136 milliards de francs Cfa à Sgo. Le Bureau Exécutif du Forum Civil, dans un communiqué de presse publié ce jeudi, souligne que ces cas de « transactions fiscales » sur des redressements dus «sont intervenus dans un contexte où le Sénégal négociait une facilité de 166 milliards de FCFA auprès du Fonds Monétaire International (FMI) largement inférieur au cumul des 111 milliards de FCFA abandonnés au profit de l’Entreprise Barrick Gold et 136 milliards de FCFA à SGO.» Birahim Seck et ses collègues s’étonnent du silence assourdissant du Ministre des Finances et du Budget qui pourtant fait une large promotion de la Stratégie de Mobilisation des Ressources à Moyen Terme. Ils demandent à la Direction Générale des Impôts et Domaines, de produire un rapport de redevabilité sur le contrôle fiscal. Au ministre des Finances et du Budget, le Forum civil demande d’apporter tous les éclairages sur la situation des 120 milliards de FCFA de Barrick Gold et des 150 milliards de FCFA concernant Sabodala Gold Operations. Il demande aussi à l’Etat, de revoir toutes les facilités fiscales injustes accordées aux Industries extractives notamment les Ics, Sococim, Barrick Gold et Sgo.