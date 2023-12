11 décembre, anniversaire de Macky : Alioune tine magnifie le « parcours politique exceptionnelle » du président

Alioune Tine souhaite un joyeux anniversaire à Macky Sall. C’est à l’occasion de l’anniversaire de président de la République, ce 11 décembre 2023. Magnifiant son « parcours politique exceptionnelle », il l’invite terminer et bien terminer en rendant grâce au bon Dieu et en exprimant ses reconnaissances au Peuple qui lui a confié son destin. « Joyeux anniversaire Président Macky Sall, un parcours politique exceptionnel qu’il faut terminer et bien terminer en rendant grâce au bon Dieu et en exprimant vos reconnaissances au Peuple qui vous a confié son destin« , a d’emblée écrit le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center. Il ajoute : « Bien partir en consolidant la démocratie et en libérant les détenus militants politiques et de la société civile. C’est la voie de la réconciliation et de la concorde nationale. Permettre à tous de transcender les rancœurs, les colères, les ressentiments et les amertumes. Prendre la voie du pardon et de la réconciliation et bien sortir par le Haut. »