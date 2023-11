1000 migrants sénégalais secourus, dont un bébé de 3 jours né en pleine mer

Au moins 15 sont morts et 50 migrants sont portés disparus dans le chavirement d’une pirogue partie du Sénégal et transportant plus de 700 migrants. Une autre pirogue avec à son bord 221 migrants a été secourue par la vedette « Taouay de la Marine sénégalaise. Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) a informé hier que 770 migrants sénégalais, parmi lesquels des enfants et des femmes, candidats à l’émigration irrégulière ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien. L’embarcation qui transportait 770 migrants partis du Sénégal a heurté un rocher avant de chavirer dans les eaux de Nouadhibou. Selon la même source, 12 parmi les migrants sont hospitalisés et malheureusement 13 décès ont été enregistrés et les corps inhumés sur place. Le 4 novembre 2023 également, la Marine nationale a porté secours, à une pirogue en panne de moteur au large de Dakar. Elle avait à son bord 221 migrants irréguliers dont un nourrisson âgé de trois jours né dans la pirogue. L’embarcation a passé six jours dans une mer agitée.