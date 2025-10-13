«1000 m2 aux Almadies» : Aliou Sall et son épouse seront…

Jour de verdict pour Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall. Placés en garde à vue la semaine dernière, dans le cadre d’une enquête de la DIC pour blanchiment de capitaux présumé, le couple a proposé de cautionner 240 millions de francs CFA pour recouvrer la liberté. Le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) dira ce lundi s’il accepte ou pas la caution.



Les 240 millions de francs CFA proposés représentent le total des sommes reçues par les mis en cause, à travers leur société, et qui ont éveillé les soupçons de la Centif. Les transactions financières en cause sont relatives à l’achat d’un terrain de 1000 m2 aux Almadies.



Aliou Sall et son épouse, qui contestent les faits selon leur avocats, Me El Hadji Diouf, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Citant des sources proches du dossier, L’Observateur a annoncé dans son édition de ce samedi qu’ils pourraient être inculpés et placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire national.



Cités dans le dossier, les hommes d’affaires Amadou Loum Diagne et Mbaye Faye devraient être également entendus par les enquêteurs.

