Transports : les syndicats maintiennent la grève faute d’accord avec l’État

La grève des transporteurs se poursuit au Sénégal. La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSRTS) a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève, faute d’accord avec les autorités à l’issue des négociations entamées ce dimanche.

À la sortie des discussions, le secrétaire général de la fédération, Fallou Samb, a indiqué que les échanges ont porté sur l’ensemble des dix points inscrits dans le préavis.

« Nous avons discuté sur le fond du préavis. Des propositions ont été faites, mais pour la plupart il s’agit de renvoyer les discussions dans une commission ad hoc afin de continuer à échanger et négocier », a-t-il expliqué.

Selon lui, les syndicats espéraient obtenir des engagements concrets à présenter à leur base. « Nous avons demandé quelque chose de palpable à remettre à nos bases, mais ce n’est pas le cas », a-t-il regretté.

Face à cette situation, les responsables syndicaux ont décidé de se retirer pour informer leurs bases et recueillir leur avis. En attendant, la grève reste maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel, les transporteurs justifient leur mouvement par l’absence de réponses concrètes à plusieurs revendications, notamment la dénonciation des tracasseries routières lors des contrôles, le non-respect des accords sur la réduction des points de contrôle et des préoccupations liées à la gestion des gares routières.