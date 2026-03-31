Affaire Mame Dior : l’enquête s’élargit après l’exploitation des téléphones saisis

Initialement poursuivies pour des faits de vol et d’injures publiques devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, les deux femmes se retrouvent désormais au cœur d’un dossier plus complexe. Selon des informations rapportées par L’Observateur, les investigations numériques menées par les enquêteurs ont permis de découvrir des contenus jugés sensibles, modifiant sensiblement l’orientation de la procédure.



Face à ces nouveaux éléments, le procureur Saliou Dicko a opté pour une stratégie prudente en ouvrant une procédure contre X. Cette approche vise à élargir le champ des investigations afin d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées et de vérifier l’authenticité ainsi que l’origine des contenus exploités.



Dans un contexte mêlant faits de droit commun et éléments relevant de la sphère privée, les autorités judiciaires semblent privilégier une démarche méthodique pour consolider le dossier et éviter toute fragilité juridique.



L’implication d’une actrice connue, notamment pour son rôle dans la série Bete Bete, confère à cette affaire une forte résonance médiatique. Entre enjeux judiciaires et exposition publique, le dossier continue de susciter de nombreuses réactions.



À ce stade, l’enquête se poursuit et pourrait donner lieu à de nouvelles auditions, susceptibles de faire émerger d’autres responsabilités dans une affaire qui s’annonce désormais à multiples ramifications.