Mariage de Kiné Ndiaye Rose : une union célébrée en toute élégance

L’actrice sénégalaise Kiné Ndiaye Rose a officiellement quitté le cercle des célibataires. Elle s’est mariée ce samedi avec son fiancé Mouhamed Mbaye à l’occasion d’une cérémonie religieuse, communément appelée « Takou Diakka », organisée dans une ambiance festive et empreinte de tradition.



Cette célébration marque une nouvelle étape dans la vie de la petite-fille du célèbre tambour-major Doudou Ndiaye Rose, figure emblématique de la culture sénégalaise. Une réception est d’ailleurs attendue au mois d’avril pour prolonger les festivités.



Avant cette union, le couple avait déjà officialisé sa relation lors d’une cérémonie de fiançailles tenue au début du mois de mars.

