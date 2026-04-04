Liverpool FC : La veuve de Diogo Jota partage le dernier message poignant qu’elle a envoyé avant son accident mortel

Il existe dans le sport des moments qui transcendent les résultats et les statistiques, et l’histoire de Diogo Jota est de celles qui continuent de résonner bien au-delà des terrains de football .



Près d’un an après la mort tragique de l’attaquant de Liverpool , de nouveaux détails ont émergé qui confèrent une dimension profondément personnelle à cette perte : un dernier message de sa femme qui ne lui est jamais parvenu.



Diogo Jota , 28 ans, venait d’épouser sa chérie d’enfance, Rute Cardoso , à Porto .



Onze jours plus tard, alors qu’il rentrait en Angleterre, la voiture qu’il conduisait a eu un accident sur une autoroute du nord de l’Espagne, le tuant ainsi que son jeune frère, André Silva .



Le monde du football a pleuré un joueur au sommet de sa forme, mais pour sa famille, le chagrin s’est défini par les moments les plus infimes, les plus humains.



D’après des extraits d’une biographie à paraître écrite par José Manuel Delgado , Rute Cardoso a envoyé un message à Diogo Jota peu avant l’accident, ignorant ce qui allait se produire.



« Mon amour, quand tu t’arrêteras, appelle-moi, car j’ai quelque chose à te montrer », a-t-elle écrit, faisant référence à une vidéo de leur mariage qu’elle venait de recevoir.



Le dernier voyage de Diogo Jota n’a pas été un voyage ordinaire. Suite à une récente opération des poumons, on lui avait déconseillé de prendre l’avion, ce qui l’avait incité à effectuer le trajet par la route.



Au volant d’une Lamborghini Huracan , il traversait le nord de l’Espagne et approchait de la frontière portugaise lorsque le drame s’est produit.





