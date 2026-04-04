« Les Forces de Défense et de Sécurité sont le bouclier de notre stabilité » : le message fort de Bassirou Diomaye Faye

Dans son message à la Nation, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité, qu’il considère comme le socle de la stabilité du Sénégal. Le chef de l’État a salué leur engagement constant dans la protection des populations, la surveillance des frontières et la préservation de la paix sur l’ensemble du territoire national.



Le président a également mis en avant les efforts de modernisation engagés ces dernières années pour renforcer les capacités opérationnelles de ces forces. Le déploiement stratégique à l’Est du pays, l’implantation de nouvelles unités ainsi que la création d’une industrie de défense illustrent, selon lui, la volonté des autorités d’adapter l’outil sécuritaire aux défis contemporains.



Cette année, la fête nationale, dont le défilé est prévu à Thiès, mettra à l’honneur la contribution des Forces de Défense et de Sécurité aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Pour le chef de l’État, ce choix traduit une vision où l’armée s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement national et d’accompagnement des grands événements internationaux.



Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le concept d’Armée-Nation. Il a souligné que les Forces de Défense et de Sécurité jouent un rôle clé dans la formation citoyenne des jeunes, en promouvant les valeurs de civisme, de discipline et d’engagement. Servir la patrie, a-t-il rappelé, ne se limite pas à la défense du territoire, mais implique également de construire, protéger et préparer l’avenir du pays.