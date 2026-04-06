Lamb : Sa Thiès sacré Roi des arènes après sa victoire sur Modou Lô

« Je suis vraiment content. Je suis le troisième Roi des arènes dans ma famille, après mon père et Balla Gaye 2 », a-t-il déclaré, soulignant la portée historique de son exploit. Une consécration qui renforce davantage le prestige de son nom dans l’arène.

Au-delà de l’émotion, le nouveau champion a insisté sur la rigueur de sa préparation. Selon lui, cette victoire est le fruit d’un travail stratégique minutieux et d’une parfaite connaissance de son adversaire. « Nous avons préparé ce combat depuis longtemps. Nous connaissions bien l’adversaire et savions à quel moment l’attaquer », a-t-il expliqué.

Revenant sur l’instant décisif, Sa Thiès a précisé : « Nous avons frappé au moment propice, quand il a eu la tête baissée. » Une analyse lucide qui témoigne de la dimension tactique de ce combat très attendu.

Fidèle aux valeurs de la lutte sénégalaise, il met en avant une préparation basée sur la discipline, la stratégie et l’endurance. Le lutteur cite également Tyson comme source d’inspiration majeure, une référence qui a influencé son parcours et son état d’esprit.

Avec ce sacre, Sa Thiès ouvre une nouvelle page de sa carrière et marque l’avènement d’une nouvelle ère dans l’arène sénégalaise.