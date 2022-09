Transfert avorté à Watford : Pape Guèye devant le TAS les 15 et 16 février 2023

Pape Guèye jugé au mois de février devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En effet, l’instance se penchera les 15 et 16 février prochain sur le transfert avorté à Watford du milieu sénégalais, qui avait signé dans la foulée à l’OM, à l’été 2020.Le TAS devait initialement juger en octobre le fond du dossier au sujet du transfert avorté du milieu de terrain à Watford et de sa signature dans la foulée à l’OM, à l’été 2020, informe L’Equipe visité par Senego. Ce report a déjà un double effet : Gueye (23 ans), qui est sous la menace d’une suspension, a désormais la certitude de pouvoir disputer la prochaine Coupe du monde avec le Sénégal au Qatar et l’OM, également sous le coup d’une éventuelle sanction, a aussi l’assurance de pouvoir recruter lors du prochain mercato hivernal. Lors de l’audience, la présence du joueur a été fortement recommandée par le TAS.