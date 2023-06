Transfert à Chelsea : les détails du contrat de Nicolas Jackson

Annoncé à Chelsea, Nicolas Jackson a terminé sa visite médicale avant de signer un contrat de 8 ans avec les Blues. Ce qui veut dire que l'international sénégalais est lié au club londonien jusqu'en juin 2031. "Comprenez que le contrat de Nico Jackson à Chelsea sera valable jusqu'en juin 2031. C'est un contrat de huit ans ! La visite médicale terminée en deux jours, première partie hier et deuxième aujourd'hui. 37 millions d'euros à Villarreal, un peu plus qu'une clause de libération mais de meilleures conditions de paiement", renseigne le journaliste et spécialiste des transferts, Fabrizio Romano.