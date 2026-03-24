Supposée « dette cachée » de 650 millions d’euros : Abdou Mbow interpelle le gouvernement et exige des explications



Le député Abdou Mbow s’est exprimé sur les révélations du journal Financial Times concernant une supposée « dette cachée » du Sénégal d’environ 650 millions d’euros (plus de 432 milliards FCFA).



L’opposant accuse le gouvernement actuel « d’incompétence et de manipulation », affirmant « qu’il aurait caché la réalité de la dette du pays ».



Selon lui, ces révélations confirment l’existence d’un « nouveau gisement de dette dissimulée ».



Abdou Mbow demande que toute la lumière soit faite sur les révélations du Financial Times concernant une « dette cachée », et exige que le gouvernement, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Finances et du Budget, s’explique officiellement devant l’Assemblée nationale.



Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) annonce qu’il va adresser dans les 24 heures une question écrite au ministre des Finances et du Budget.



Ci dessous l'intégralité de sa déclaration.