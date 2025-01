Le Pur en crise : Serigne Moustapha Sy convoque une réunion pour le 2 février prochain

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) traverse une crise multiforme, exacerbée par des tensions internes. Plusieurs responsables du parti, notamment des Moustarchidines, ont ouvertement exigé la démission du Secrétaire général national, Cheikh Tidiane Youm.



Pour apaiser les tensions, Serigne Moustapha Sy, le président du parti, a décidé de reprendre le contrôle. Selon "L’As", repris par le "Soleil-sn", le guide religieux a convoqué une réunion pour le 2 février 2025, à Tivaouane. Cette rencontre réunira les responsables nationaux, les secrétaires de fédérations, les élus, ainsi que les secrétaires des commissions et mouvements du PUR. L’objectif est de remettre de l’ordre au sein du parti et de résoudre la crise qui oppose certains poids lourds.



Les critiques contre la gestion de Cheikh Tidiane Youm, se sont intensifiées. Les responsables reprochent au Secrétaire général national, d’être responsable de la chute des résultats électoraux du parti, accusant notamment un manque de coordination pendant la présidentielle de 2024 et l’absence de bilan au terme du scrutin.



De plus, Youm est critiqué par ses détracteurs, pour sa gestion peu consensuelle et son incapacité à diriger le PUR selon les principes fondateurs du mouvement. A l'issue de la présidentielle, certains responsables comme Aliou Mamadou Dia, candidat du parti, avait pointé du doigt le manque d’organisation. Lors de ce même scrutin, le parti s’était classé troisième, avec 2,80%, soit 125 690 voix des suffrages valablement exprimés.