« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle

Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a dirigé le pays de l’Oncle Sam de 2009 à 2017, avec comme première dame Michelle Obama, sa femme. Depuis son départ du pouvoir, l'ancien prix Nobel de la paix se fait discret, n’apparaissant en public qu’à de rares occasions.

Ces derniers mois, une rumeur persistante concernant son couple a beaucoup circulé. En effet, il se dit qu'il est en instance de divorce avec sa femme Michelle.

« Elle m’a repris… »

Invité hier mercredi du podcast « IMO with Michelle Obama and Craig Robinson », Barack a démenti ces potins en plaisantant : « Elle m’a repris, ça a été compliqué pendant un moment ». Et Michelle Obama, de poursuivre en riant : « Quand on n’est pas dans la même pièce, les gens pensent qu’on divorce ».

L’avocate fait ainsi allusion à son absence aux côtés de son mari lors de l’investiture de Trump en début d’année.

Reprenant la parole, Barack Obama a affirmé qu’il avait appris ces rumeurs de divorce après tout le monde. « Je ne savais rien de rien , et un jour quelqu’un mentionne ça et moi, je dis : « Mais de quoi tu me parles ? » raconte l’ancien dirigeant.

« Je suis devenue une personne meilleure grâce à l’homme que j’ai épousé »

Sa femme, visiblement plus amoureuse que jamais, a lancé à sa suite : « C’est mon mari. Il n’y a pas eu un seul moment de notre mariage, pendant lequel j’ai pensé à quitter mon mari, et nous avons eu des moments très difficiles. Je suis devenue une personne meilleure grâce à l’homme que j’ai épousé ».