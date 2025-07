Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice

La polémique autour d’un clip vidéo de l’artiste Bibich Ndiaye prend une tournure judiciaire. Malgré des excuses publiques, elle fait désormais l’objet d’une plainte déposée par Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall et plusieurs autres plaignants auprès de la Division spéciale de la cybersécurité et du parquet.



La vidéo en cause montre la chanteuse dans une tenue jugée indécente, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux. L’ONG Jamra, par la voix de Mame Makhtar Guèye, a vivement réagi sur Facebook, dénonçant une atteinte aux bonnes mœurs : « Jamra reçoit de nombreuses interpellations concernant ce clip musical obscène. Et comme à chaque fois, dès que nous saisissons la justice, on crie à l’acharnement. Mais que faut-il faire ?

Cette affaire relance le débat sur la liberté artistique, les limites de l’expression publique et la protection des valeurs socioculturelles dans un espace numérique de plus en plus influent. La suite dépendra des suites judiciaires que les autorités décideront de donner à cette affaire très suivie.