DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It

Feeling It le 3e single de DYnamic x DOPA BEATZ featuring Rudeboy Remington le légendaire frontman du groupe mythique Urban Dance Squad est sortie ce 3 juin 2025.

Originaire de Mauritanie, DYnamic a grandi à New York avant de s’installer à Bruxelles, où il a façonné son identité musicale. Passionné de rap depuis plus de 25 ans, il tire son inspiration de figures majeures comme Wu-Tang Clan, Kanye West ou Jay-Z. Très tôt, il se distingue en jouant avec un groupe live, le DYnamic BAND, et enregistre deux albums avec des collaborations prestigieuses telles que Kromestar, Sizzla Kalonji, Omar Perry ou Bai Kamara Jr.

Sur scène, DYnamic se produit aux côtés d’artistes comme Specta (Saïan Supa Crew) ou Sir Jean (Peuple de l’Herbe, Mei Tei Sho), et dès 2019, il assure les premières parties de Rudeboy et DJ DNA (Urban Dance Squad), renforçant ainsi sa présence sur la scène musicale européenne.

En 2021, sous le nom de DOUMA, il surprend dans The Voice Belgique, où il est salué comme révélation hip-hop grâce à un style audacieux mêlant rock fusion et rap. Bien qu’il n’atteigne pas la finale, sa notoriété explose.