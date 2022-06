Suite aux frustrations dans leur coalition : Me Moussa Diop bombarde YAW, tourne le dos et fait cap sur 2024

« Après les élections, j’ai appelé tout le monde, ceux qui ont gagné comme ceux qui ont perdu », a martelé Me Moussa Diop. Car, « après les élections locales on devait changer les règles du jeu…il devait avoir une commission départementale d’investiture », a-t-il indiqué.



Ensuite, il annonce que certains ont proposé Khalifa parce qu’il est notre grand frère qu’on lui laisse proposer les listes. Mais, d’après le Boss d’AG Jotna : « Il a fait ses listes sans rendre compte à personne, nous avons été mis devant le fait accompli », a-t-il déploré.



Selon lui, AG Jotna n’a été investi nulle part. « S’ils disent que ceux qui ont perdu leurs départements on ne doit pas les investir alors Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Youm du Pur ont été tous battus », a-t-il affirmé.



D’après le Boss d’AG Jotna : »La liste est une liste de copains et de coquins voire même de coquines comme le disait Barthélémy Dias », a-t-il raillé ses désormais ex camarades de Yewwi Askan Wi.



« Je suis le seul avocat dans la conférence des leaders, Khébaté bakhoul », a-t-il fustigé. Ainsi, il a rappelé comment il a sauvé Yewwi à Saint Louis pendant les locales.



Revenant sur l’erreur de YAW, à Me Moussa Diop de s’interroger : « Comment peut on choisir une étudiante qui n’a pas l’âge requis et laisser des personnes de plus de 20 ans d’expérience ? Néanmoins kène douko wakh, kouko wakh niouni traître nga ».



Dans la foulée, il enfonce aussi Sonko : « Ousmane Sonko était impliqué dans la confection des listes car il avait dit à Barth qu’il n’était pas un leader. la liste nationale a été dressée par des Thiounés…la justice divine est venue Moussa Kalamoula bou bokoul kène dou bokk ».



De ce fait, il se demande son ostracisme au sein de ses pairs.

« Pourquoi j’ai été ostracisé , je n’ai jamais détourné ni commis de malversations car j’ai géré 90 milliards pendant 06 ans », a-t-il rappelé. Selon le Chef de file de AG Jotna, il a été victime de sa position dans la caisse d’avance. « Un homme d’État ne doit pas être rancunier, Monsieur Khalifa Sall a gardé cela depuis tout ce temps », s’est-il désolé à nouveau.



Enfin, il se projette sur son futur politique. « Certains voulaient m’éliminer de la Présidentielle de 2024 quand je postulais en 2012 certains étaient des étudiants », s’est-il moqué. Sur ce, il met fin à son compagnonnage avec YAW et fait Cap sur 2024.



« Ce qui m’intéresse c’est la refondation et je fais Cap sur 2024″.

Et ceci a le don de secouer ses militants présents qui scandent : « Moussa Diop Président ! ».



« Le Sénégal a besoin d’hommes et de femmes qui ont les mains propres », a-t-il conclu.