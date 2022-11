Sénégal - Pays-Bas : les compositions officielles

C'est le premier choc de ce Mondial. Le Sénégal défie les Pays-Bas ce lundi à partir de 17h dans le groupe A où figurent aussi le Qatar et l'Équateur (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les deux favoris de ce groupe se disputent peut-être déjà la première place du groupe, au lendemain de l'entrée en lice manquée du pays-hôte (0-2). Les Lions de la Teranga auront fort à faire face à un outsider et surtout sans leur tête d'affiche Mané, forfait pour la compétition, ni Jakobs, toujours bloqué par des détails administratifs. L'attaque sera donc articulée autour de Diatta, Dia et Sarr alors que le trident I.Gueye-N.Mendy-P.Gueye formera l'entrejeu sénégalais. Sabaly et Diallo occuperont les couloirs défensifs, Cissé et Koulibaly la charnière centrale. En face, les Oranje se présenteront en 3-4-1-2 avec Gakpo en soutien de Berwijn et Janssen pour pallier l'absence de Depay sur ce premier match. Devant le trio De Ligt-Van Dijk-Aké, le milieu sera composé de Berghuis et De Jong, avec Dumfries et Blind en pistons. Les compositions : Sénégal : E.Mendy - Sabaly, Cissé, Koulibaly, Diallo - Kouyaté, N.Mendy, I.Gueye - Diatta, Dia, Sarr Pays-Bas : Noppert - De Ligt, Van Dijk, Aké - Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen