Sénégal - Belgique : La composition officielle des Lions, Pathé Ciss en défense centrale

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Le joueur du Rayo Vallecano, Pathé Ciss, sera dans l'axe de la défense, en compagnie de Moussa Niakhaté. Il a été préféré à Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck. En attaque, Iliman Ndiaye est titulaire pour la première fois, aux côtés de Sadio Mané et Ismaila Sarr.



Au milieu de terrain, Pape Guèye fait son retour dans le onze, à la place de Lamine Camara. Il sera avec Idrissa Gana Gueye et Habib Diarra.



Composition officielle du Sénégal face à la Belgique



Mory Diaw - Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Ismail Jakobs - Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra - Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr

